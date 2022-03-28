Подержать юных спортсменов приехали звёзды лыжного спорта

27 марта олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов прибыли в столицу Северного флота, где встретились с военнослужащими, ознакомились с развитием детского хоккея на Северном флоте, пообщались с юными спортсменами.

Начинающие спортсмены из североморской кадетской и спортивной школы №1 могли только мечтать. Подержать ребят приехали звёзды лыжного спорта - чемпион недавних Олимпийских игр Сергей Устюгов и уроженец нашего региона, так же олимпиец Алексей Петухов.

Алексей Петухов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года: «Я искренне поражён, я, наверное, за последние два года не видел такого желания детей брать автографы, фотографироваться и быть вместе нами. Североморск - вам респект».

Местные лыжники оттачивают навыки на загородной трассе. Помимо автограф-сессии для детей именитые спортсмены провели мастер-класс.

Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2022 года: «Я нахожусь в маленьком шоке, потому что я, как спортсмен, тренируюсь, бегая, участвуя в соревнованиях, оказывается, я многого не знаю, многого не вижу. И приехав сюда, я понимаю, что те марафоны, в которых я участвовал в России, здесь - один из самых лучших».

Устюгова многие видят в живую впервые, но вот Петухов детям знаком далеко не только заочно, например, Елена, принимала участие в межрегиональных соревнованиях и получала награду из рук лыжника.

Елена Ланская, ученица ДЮСШ №1 Североморска: «Это очень мотивирует, хотелось бы тоже когда-нибудь стать чемпионами нашей великой страны».

После общения с детьми олимпийские чемпионы встретились с экипажем фрегата «Адмирал Горшков», военные моряки провели для гостей экскурсию.