Подъезд дома будут ремонтировать, а мурманчан расселили

Сегодня началась эвакуация жильцов второго подъезда дома по улице Академика Павлова, 40. Такое решение принято администрацией города Мурманска, чтобы уберечь горожан от трагедии.

Сегодня некоторые мурманские сайты и паблики опубликовали информацию о том, что дом по улице Павлова, 40 разрушается, а жильцов экстренно эвакуируют. Столь громкие заголовки шокировали горожан. Однако они оказались не совсем верными. Жителей из второго подъезда этого дома действительно эвакуируют, но лишь из-за проведения капремонта.

«Были серьёзные вопросы по подъезду. Были установлены специальные маяки, чтобы определить динамику тех деформаций, которые у этого дома есть, - комментирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – В последнее время на основании состояния маячков в специалисты пришли к выводу, что этот дом нужно в кратчайшие время перевести в капитальный ремонт».

По данным администрации города, жильцам обеспечат организованный вывоз имущества. Им предложили на время ремонта разместиться в доме по проспекту Героев-североморцев, 5 корпус 3. В одном подъезде дома на улице Павлова скоро отключат воду, газ и электричество.

«Не все работы по капремонту можно выполнить с жильцами, живущими в квартирах», - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск.

Сколько продлится капитальный ремонт в этом доме, не уточняется.