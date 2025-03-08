Подготовка к Международному арктическому форуму и Международному женскому дню – пульс уходящей недели

В рамках культурной программы Международного форума «Арктика – территория диалога» проведут показ кинолент «Северный полюс» и «Деревня вдов». Эти фильмы рассказывают о неразрывной связи между прошлым и настоящим, о подвигах русских людей, стойкости и любви к Отечеству.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Мурманская область живёт подготовкой к Международному арктическому форуму, который состоится 26–27 марта. Организаторы обещают насыщенную программы, в частности, на площадках будут представлены результаты конференции «Вселенная белого медведя», посвящённой сохранению арктического биоразнообразия в условиях активного социально-экономического развития Заполярья, внедрение экологических принципов и технологических стандартов на Северном морском пути, мониторинг многолетней мерзлоты и уникальных арктических экосистем, а также туризм на Крайнем Севере. Ещё одной темой обсуждения станет реализация мастер-планов, что позволит раскрыть потенциал территории. И станет, по мнению экспертов, ключевым фактором роста благополучия людей, живущих на Крайнем Севере. Напомним, что в составе Мурманской агломерации опорными стали города Мурманск и Североморск, а также Кольский муниципальный район. Всего же в Арктических регионах 16 опорных населённых пунктов.

В рамках культурной программы Международного форума «Арктика – территория диалога» проведут показ кинолент «Северный полюс» и «Деревня вдов». Эти фильмы рассказывают о неразрывной связи между прошлым и настоящим, о подвигах русских людей, стойкости и любви к Отечеству. Кинолента «Северный полюс» основана на реальных событиях, когда первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла под паковыми льдами Ледовитого океана и впервые в истории отечественного флота всплыла в непосредственной близости от полюса. А документальная короткометражка «Деревня вдов», повествует о подвиге жителей села Варзуга, все мужчины которого ушли на фронт в период Великой Отечественной войны. Кинопоказы состоятся 27 марта в 18.00 и 29 марта - в 19.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

В многоквартирных домах региона успешно завершаются работы по замене теплообменных аппаратов в рамках проекта по капитальному ремонту. За стабильностью работы и введением в эксплуатацию современных систем следит Фонд капитального ремонта в Мурманской области.

В многоквартирных домах Мурманской области заменят 53 лифта. На эти работы правительство региона выделит 200 млн рублей. Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, до 2030 года должны быть заменены все лифты с истекшим сроком службы. Сделать это только за счёт средств собственников, собранных на капремонт, в короткий срок невозможно. Поэтому губернатор Андрей Чибис решил выделить дополнительные средства.

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8 марта мы расскажем об удивительной женщине и её важной работе инструктора по вождению трактора. Проверяла, насколько это всё-таки это женское или неженское дело, а также попробовала освоить трактор корреспондент телеканала «Арктик-ТВ».

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В Мурманске подошел к концу региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди заполярных школьников.

Что вы знаете о Балтийской кухне? Какие блюда стоит попробовать, когда окажетесь в Калининграде? Для знакомства с лакомствами другого региона в Апатитах провели дегустационный вечер. Конечно, гостей угощали и блюдами арктической кулинарии. Пропустить вкусное событие не смогла наш корреспондент Кристина Харатова.

В Мурманске торжественно открыли чемпионат России по спортивному туризму.