Подготовка к школе, День Государственного флага России, «Имандра викинг фест» в Мончегорске и новому Кафедральному собору в Мурманске быть – август задаёт информационную повестку

В честь Дня Государственного флага России на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули российский триколор размером 1423 кв. метров. Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана ученые выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолёта Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

Последняя неделя лета – горячее время подготовиться к новому учебному году. Расширить обзор самых заметных событий семидневки нам помогут гости программы Роман Харлым, сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работу ГУ МЧС России по Мурманской области, и Оксана Кошевич, руководитель региональной общественной организации «Дети-ангелы Мурмана».

Северный флот провёл учение по защите островной территории России в Арктике. Тренировка развернулась на архипелаге Земля Франца-Иосифа…

На Северный полюс и обратно за 10 дней. Делегация «Ледокола знаний» вернулась из путешествия на макушку Земли. Торжественная встреча состоялась на берегу Кольского залива, куда пришвартовался атомоход «50 лет Победы». Что увидели дети на Северном полюсе, как они провели 10 дней без интернета…

В честь Дня Государственного флага России на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули российский триколор размером 1423 кв. метров. Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана ученые выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолёта Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников». «От Большой земли наших полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырёх километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», – подчеркнул Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Стали известны подробности строительства в Мурманске Кафедрального собора. Непосредственные работы на пустыре в районе улицы Буркова ещё не начались, пока что инициатива находится на проектной стадии. Как новый православный комплекс будет выглядеть, пока не известно, но визуализацию будущего собора представители Епархии обязательно представят на суд жителей города, которые, к слову, далеко не единогласно одобряют строительство духовного центра. Многие считают, что на улице Буркова уместнее смотрелся бы парк аттракционов, который был на этой территории в советское время. А по мнению священнослужителей, создание на месте бывшего кладбища жертв интервенции развлекательных комплексов – кощунство. А вот церкви принято ставить рядом с погостами. Рано говорить и о сроках начала и завершения строительства, отмечают в епархии, т.к. в этом деле очень много нюансов, но, главное, это стремление начать.

Заходя в общественный транспорт, наверняка, многие обращают внимание на водителя, но мало кто знает, как они работают...

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ставку в 2% для молодых семей, приобретающих жильё в Арктической зоне, тем самым распространив для этих территорий условия программы «Дальневосточная ипотека», сообщают «Известия». Распоряжение должно быть приведено в исполнение до 1 ноября 2023 года. Распространение условий льготной ипотеки на Арктическую зону Владимир Путин анонсировал ещё в июле, в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Тогда же президент указал на то, что Арктическая зона стратегически важна для России с точки зрения обороны и безопасности. По прогнозу генерального директора компании «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, новой мерой поддержки будут ежегодно пользоваться от 5 до 10 тысяч семей. Предполагается, что программа будет действовать до 2030 года. Отметит, что среди условий кредитования – покупка жилья на первичном рынке, что делает её для Мурманской области мнее актуальной.

В День образования морской авиации Северного флота в посёлке Сафоново открыли памятник, посвящённый самолёту Як-38. Первый в СССР вертикально взлетающий палубный штурмовик внёс весомый вклад в развитие отрасли и стал символом палубной авиации, отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев. Также в торжественной церемонии приняли участие ветераны авиации, офицеры и военнослужащие. Память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг, почтили минутой молчания. А лётчиков, которые в настоящее время продолжают защищать свою Родину, наградили государственными и ведомственными наградами.

В Мурманске пик сезона тихой охоты. Морошка уже отходит, а вот черника набирает сок. Как урожай дикоросов оценивают жители областного центра? И не проще ли купить дары леса на рынке, взвесила все за и против Анна Шинкаренко…

Грибники и ягодники сетуют на неурожайный год. А как обстоят дела у заполярных огородников и садоводов? Мои коллеги выяснили, отправившись в посёлок Шонгуй

Стала известна программа фестиваль культуры и спорта «Гольфстрим», который состоится 9 сентября в районе Кольского моста. На фестивале будет представлено более десятка спортивных соревнований: волейбол, мини-футбол на песке, петанк, парковые шахматы, заезд на велосипедах, роликах, парад авто- и мототехники и многое другое. Состоятся состязания и по экстремальной атлетике с использованием пожарной-спасательной техники и вооружения «Пожарная тяга». Остался в программе и традиционный легкоатлетический забег, а также заплыв через Кольский залив. Победители главных соревнований получат денежные призы. Завершится фестиваль ярким огненным шоу. Программу события стоит изучить и водителям, в этот день будут действовать ограничения движения.

Мончегорск захватили викинги! Нет, это не вымысел, а события прошедших дней. Дело в том, что уже в пятый юбилейный раз в городе провели «Имандра викинг фест». Свидетелями масштабного события стали более 12 тысяч человек. Журналисты «Арктик-ТВ» Кристина Харатова и Виталий Артемьев оказались в эпицентре событий и расскажут, как это было…

Этим летом в Умбе прошёл цикл культурных событий под названием «Поморская рассыпуха». Заключительным событием сезона стал праздник Белого моря…

В Лапландском заповеднике ведёт съёмки биолог, оператор и автор программы «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая Планета», Илья Долгов. Во время работы на экологической тропе горы Ельнюн на встречу ему вышел красавец-ирвас - самец дикого северного оленя. Кадры с животным как раз и запечатлел автор. Видео поделились сотрудники заповедника на странице учреждения в социально сети «ВКонтакте»…