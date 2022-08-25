Подготовка МКД к отопительному сезону идёт по графику

Подготовка к зиме – процесс длительный и сложный. Пока стоит тёплая погода, перед коммунальщиками открывается широкий фронт работ. Дома осматривают, составляют список задач, закупают материалы. Только после этого «жилищники» начинают восстанавливать то, что успело прийти в негодность за прошлую зиму. По словам представителей «Севжилсервиса», большая часть внутридомовых отопительных систем к работе готова.

Лето близится к завершению, а это значит, что скоро в квартирах северян батареи отопления вновь станут тёплыми. Поэтому управляющая компания «Севжилсервис» торопится завершить работы по подготовке домов к отопительному сезону.

Подготовка к зиме – процесс длительный и сложный. Пока стоит тёплая погода, перед коммунальщиками открывается широкий фронт работ. Дома осматривают, составляют список задач, закупают материалы. Только после этого «жилищники» начинают восстанавливать то, что успело прийти в негодность за прошлую зиму. По словам представителей «Севжилсервиса», большая часть внутридомовых отопительных систем к работе готова.

Татьяна Зеленина, генеральный директор групп компаний «Севжилсервис»: «Дома технически готовы, на сегодняшний момент 90% актов готовности направлено в ресурсоснабжающую организацию. И есть бюрократические трудности по оформление документов, но всё это решается».

Сам процесс подготовки состоит из двух этапов: промывки и опрессовки. Систему отопления промывают смесью сжатого воздуха и воды. После промывки наступает время стресс-теста в виде опрессовки: к трубе подключается «опрессовщик», нагнетающий давление в трубах. Если оно не снижается, значит, всё исправно.

Илья Келин, технический директор управляющей компании «Севжилсервис»: «За летний период управляющей компании необходимо подготовить порядка 300 домов к отопительному сезону. На данный момент все технические работы закончены, у нас идёт подписание актов готовности».

Процесс подготовки идёт по графику. Уже совсем скоро в домах мурманчан станет гораздо теплее и уютнее.