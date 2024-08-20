Подготовка мурманских образовательных учреждений к новому учебному году находится на финишной прямой
Во всех учебных заведениях по программе «Тёплое окно» полностью заменили окна. Также продолжаются работы по асфальтированию прилегающих территорий.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Эту программу, думаю, что в следующем году мы будем наращивать, выходить на большие объёмы, на лучшие темпы. Потому что наши ребята заслуживают самых современных, самых комфортных условий для того, чтобы учиться».
Комфортные и современные условия теперь ждут и воспитанников одного из старейших образовательных учреждений города – гимназии №2. Новая лаборантская, дорогостоящее оборудование для опытов – всё это появилось в новом кабинете физики.
Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Сегодня новое оборудование, которое появилось в этой гимназии, в будущем поможет нашим воспитанникам и школьникам принимать участие в ОГЭ и ЕГЭ».
К завершению подходит ремонт и в общеобразовательной школе №5. Здесь нуждался в обновлении спортивный зал. Благодаря проекту в помещении положили паркет - идеальное напольное покрытие для баскетбола, волейбола и сквоша. Также установлены новые баскетбольные кольца, груши и другой инвентарь. Такие обновления в родной школе придутся по душе не только детям, приятный сюрприз ждёт и учителей.
Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы часто говорим, как важно, чтобы люди оставались в городе, на Севере – жить. Да? Знаю по учителю физической культуры, которая здесь работает. Ветеран спорта, судья высокой категории, любимица многих поколений детей, прививающая им любовь к физической культуре, подумывала о том, чтобы переехать вслед за детьми Санкт-Петербург. Но когда она получает возможность работать в таком зале и весь свой богатый опыт ещё с новой силой передавать детям в воспитании физической культуры, она остаётся работать в Мурманске».
Стоит отметить, что в этом году ремонты в образовательных учреждениях помогали проводить сами школьники, трудоустроенные в рамках программы «Работа рядом». Для многих ребят это не только первый опыт самостоятельного заработка, но и возможность помочь в преображении родной школы.