Подготовка мурманских образовательных учреждений к новому учебному году находится на финишной прямой

Ко Дню знаний в рамках проекта «Арктическая школа» в Мурманске обновили 66 образовательных учреждений. В них появились новые кабинеты, спортивные залы, пространства для подготовки к олимпиадам.

Во всех учебных заведениях по программе «Тёплое окно» полностью заменили окна. Также продолжаются работы по асфальтированию прилегающих территорий.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Эту программу, думаю, что в следующем году мы будем наращивать, выходить на большие объёмы, на лучшие темпы. Потому что наши ребята заслуживают самых современных, самых комфортных условий для того, чтобы учиться».

Комфортные и современные условия теперь ждут и воспитанников одного из старейших образовательных учреждений города – гимназии №2. Новая лаборантская, дорогостоящее оборудование для опытов – всё это появилось в новом кабинете физики.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Сегодня новое оборудование, которое появилось в этой гимназии, в будущем поможет нашим воспитанникам и школьникам принимать участие в ОГЭ и ЕГЭ».

К завершению подходит ремонт и в общеобразовательной школе №5. Здесь нуждался в обновлении спортивный зал. Благодаря проекту в помещении положили паркет - идеальное напольное покрытие для баскетбола, волейбола и сквоша. Также установлены новые баскетбольные кольца, груши и другой инвентарь. Такие обновления в родной школе придутся по душе не только детям, приятный сюрприз ждёт и учителей.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы часто говорим, как важно, чтобы люди оставались в городе, на Севере – жить. Да? Знаю по учителю физической культуры, которая здесь работает. Ветеран спорта, судья высокой категории, любимица многих поколений детей, прививающая им любовь к физической культуре, подумывала о том, чтобы переехать вслед за детьми Санкт-Петербург. Но когда она получает возможность работать в таком зале и весь свой богатый опыт ещё с новой силой передавать детям в воспитании физической культуры, она остаётся работать в Мурманске».

Стоит отметить, что в этом году ремонты в образовательных учреждениях помогали проводить сами школьники, трудоустроенные в рамках программы «Работа рядом». Для многих ребят это не только первый опыт самостоятельного заработка, но и возможность помочь в преображении родной школы.