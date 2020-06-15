Подготовка специалистов по плавспециальностям - одна из самых востребованных среди абитуриентов МГТУ

Лето – горячая пора для приёмных комиссий региональных вузов. По-прежнему не протолкнуться и в МГТУ. Желающих поступить сюда всё больше, причём не только из Мурманской области, но и из других регионов страны.

Сегодня молодые люди выбирают профессию не только по призванию, но в соответствии с востребованностью на рынке труда, и, конечно, с уровнем заработной платы. А здесь без качественного образования не обойтись. Уже 70 лет высшая Мурманская мореходка готовит квалифицированные кадры в строгом соответствии с требованиями времени.

Сейчас в стенах учреждения ведётся ремонт, вуз готовят к новому учебному году.

Константин Сергеев, заведующий кафедрой «Судовых энергетических установок» института «Морская академия» - МГТУ: «Мы же готовим по международной конвенции. Единственные специальности морские, которые готовятся сразу по международной конвенции. Конвенция ПДНВ. В ней предусмотрены электрические компетенции у механиков. Их много. Современный механик должен разбираться в электрооборудовании практически без помощи электромеханика».

Фактически это значит, что приятным бонусом к диплому станет пакет международных документов, с которыми открыты дороги практически в любую судоходную компанию мира. Будущих специалистов учат в лабораториях и мастерских, оснащенных настоящим оборудованием с судов, и на тренажерах - от исторических до современных. Есть здесь и так называемая система двух дипломов.

Константин Сергеев, заведующий кафедрой «Судовых энергетических установок» института «Морская академия» - МГТУ: «Сейчас ввели новую специализацию – «эксплуатация главной судовой двигательной установки». Сейчас мы присутствуем в лаборатории двигателей внутреннего сгорания. Это одна из профильных лабораторий. Человек, который заканчивает наш университет, набрав соответствующий практический стаж в дипломном отделе капитана порта, получает соответствующий рабочий диплом. И вот его дают за эксплуатацию главного двигателя».

По словам представителей МГТУ, подготовка по плавспециальностям - одна из самых востребованных среди абитуриентов вуза.