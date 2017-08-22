Подготовка учебных заведений к 1 сентября подходит к завершающей стадии

Совсем скоро тысячи юных северян по всей области сядут за парты. 1 сентября в Мурманской области в первый класс пойдут почти 9 тысяч первоклашек.

Проверка образовательных учреждений практически завершена. Специальная комиссия Минобразования области уже приняла 98% организаций. В этом году на подготовку к новому учебному году было выделено 593 млн рублей.

На оперативном совещании губернатор области Марина Ковтун подчеркнула, что главы администраций должны взять под личный контроль завершение всех подготовительных мероприятий.

- В этом году у нас будет обучаться свыше 80 тысяч школьников, - сообщила во время заседания Наталия Карпенко, министр образования Мурманской области. - Это больше, чем в прошлом году. По прогнозам, в этом году пойдут в школу 8800 первоклассников, а в прошлом было 8763.