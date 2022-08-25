Подготовка жилищного фонда к зиме – на контроле администрации Мурманска

Управляющие компании готовы не только отчитаться документами по итогам подготовки к зимнему сезону, но и наглядно продемонстрировать представителям власти результаты своей работы.

Управляющие компании готовы не только отчитаться документами по итогам подготовки к зимнему сезону, но и наглядно продемонстрировать представителям власти результаты своей работы.

Городские власти регулярно проводят мониторинги, контролируя качество работы коммунальщиков. По итогам проверок, на нерадивых «жилищников» оформляются протоколы и выписываются штрафы. Причём последние платят руководители управляющих компаний из своих собственных средств.

Жителям пятиэтажки на улице Чумбарова-Лучинского, 48 Мурманска беспокоиться не о чем, ведь специалисты «Севжилсервиса» учли прошлые ошибки, и теперь у контролёров нет претензий к компании.

Павел Саенко, и.о. заместителя главы администрации города Мурманска, начальник управления Ленинского округа: «Состояние двора и работу управляющей компании можно оценить на «четвёрочку». Они, по ранее выданным уведомлениям, выполнили выкос травостоя на территории. Сейчас проводятся мероприятия по очистке дворовой территории от песчаных наносов и бытового мусора. Кроме того, хочется отметить, что в преддверии сезона дождей и осадков управляющая компания проводит мероприятия по очистке дренажно-ливневой системы во дворе».