Подготовку кадров для экономики страны будут координировать заместители губернаторов

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить на местах отдельных помощников, которые будут координировать вопросы, связанные с подготовкой кадров для экономики страны, а в правительстве России - определить одно ответственное лицо.

На заседании Госсовета при завершении обсуждения вопросов подготовки кадров для экономики страны Путин обратился с просьбой передать всем участникам заседания проект перечня поручений для внесения предложений. Глава государства отметил, что работа по проекту должна быть завершена с учётом предложений, досогласована с правительством, должны быть определены лица, которые будут заниматься этой работой. «Просил бы вас сделать это не позже, чем конец января следующего года», - сказал Путин.

Обращаясь к губернаторам, президент отметил: «Ясно, что эти вопросы, вопросы подготовки кадров для экономики РФ, так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определенного круга лиц в администрациях на местах, в администрациях регионов РФ, но я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается».

Комментируя эту инициативу главы государства, Андрей Чибис отметил, что наш регион уже успешно движется в этом направлении. В рамках плана «На Севере – Жить!» создан непрерывный путь обучения – от школы до первой работы.

В Мурманской области готовят специалистов развития для Арктики. А в следующем году будет усилена работа по внедрению в образовательные программы темы искусственного интеллекта.