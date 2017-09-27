Подкармливать дворняжек запрещается!

Всем сердобольным гражданам будет грозить крупный штраф. Новый законопроект о бездомных животных рассмотрят завтра в областной думе, он уже прошёл публичные обсуждения. В случае принятия поправок, любая старушка, вынесшая миску молока котёнку на улицу, может стать правонарушителем. Или нет? В ситуации разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Лохматый пёс Шанс получил своё приютское имя неслучайно – он выжил только благодаря доброте прохожих, которые несколько недель подкармливали его на улице. Впрочем, у каждого здешнего четвероногого история похожая.

Но, вероятно, скоро за доброту и отзывчивость жители области начнут платить. В прямом смысле! На этой неделе новостные ресурсы растиражировали информацию о том, что в Заполярье запретят подкармливать дворняжек, нарушителям грозят крупные штрафы.

Хозяйка приюта для бездомных животных Оксана Анчишкина узнала эту новость от знакомых из Тамбова, которые услышали её в юмористической передаче. По мнению зоозащитницы, ничего смешного в этом нет.

- Они считают, что если собак перестанут кормить, то животные растворятся, - говорит Оксана Анчишкина, хозяйка приюта для бездомных животных. - А не приходила ли депутатам в голову мысль, что голодные – они, скорее всего, станут проявлять агрессию?

Пока греки открывают двери своих магазинов для бездомных собак и кошек, чтобы они могли переждать холода, а в Англии и Турции устанавливают аппараты с бесплатным кормом для животных, в Мурманске придумывают, как дворняжек с улиц убрать. К нам в редакцию каждый день поступают звонки, люди готовят письма в администрацию президента, многие обеспокоенные высказываются в сети: «Они рассчитывают, чтобы животные сами вымерли от голода, не надо тратиться на отлов». «Как можно такое предлагать, тем более, что из бюджета выделяются огромные деньги на отлов и стерилизацию животных?». «Фонд помощи животным «Путеводная звезда» выступает категорически против ряда положений данного законопроекта, так как они противоречат принципам гуманности и пропагандируют жестокость»…

Бурную реакцию граждан в региональном правительстве заметили. На официальном сайте опубликовали релиз с разъяснениями ветеринарного комитета по поводу нашумевшего законопроекта, в котором говорится, что «обязанность вводится для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей: не допускать на принадлежащих организациям территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных – собак и кошек».

В официальном заявлении поясняют: физические лица - это не старушки и дети, а индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Например, садовники и сторожа. Однако общественники считают, что если хотят бороться с проблемой собачьих стай на улицах, то начинать надо было с другого.

- Комплекс мер по сокращению численности животных - отлов и стерилизация, пристройство их в домах, сокращение кормовой базы, - говорит Оксана Анчишкина, хозяйка приюта для бездомных животных. - А что такое кормовая база? Это надо убрать открытые помойки из населённых пунктов.

Эти законодательные инициативы могут коснуться жителей области довольно скоро, так как поправки в закон «О содержании животных» депутаты будут рассматривать в четверг, 28 сентября.