Подняли флаг саами в Мурманске

Торжественный митинг, посвященный Международному Дню саамов, состоялся в Мурманске. Представители коренного малочисленного народа пели, танцевали, читали стихи на родном языке и даже подняли саамский флаг. В торжественной церемонии приял участие министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук.

- Несмотря на повсеместную урбанизацию и внутреннюю миграцию, вы смогли сохранить свою самобытность, культуру и традиции, - отметил в своём выступлении Глеб Шинкарчук, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. - Правительство Мурманской области старается проводить политику, направленную на поддержку саамов.

Международный день саамов традиционно широко отмечается также в северных провинциях Норвегии, Финляндии и Швеции. Но в Мурманской области одним днём торжественные мероприятия не завершаются. Например, праздничная программа будет продолжена 9 февраля в Лопарской. «Там будет очень много всего интересного: угощение традиционным бульоном из оленины, катание на оленях, катание на хаски, детские игровые площадки, - рассказывает Елена Гой, президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов». – Будут проводиться и мастер-классы по национальным видам спорта».

Кульминацией сегодняшней церемонии стало торжественное поднятие саамского флага. Почётное право сделать это было предоставлено председателю саамского собрания «Самь-соббар» Полине Харыбиной и её бабушке, основательнице фестиваля саамской музыки Розе Яковлевой.