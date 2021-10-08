Подобного обновления наши поликлиники ещё не видели

Новое медицинское оборудование появилось в мурманской поликлинике №1 в рамках модернизации первичного звена системы здравоохранения. Пока что они только ждут своих пациентов.

В Мурманске на улице Лобова продолжается капитальный ремонт поликлиники №1. Однако модернизация не только внешняя – обновляют и оборудование. Например, недавно появившийся ренгеноаппарат позволяет выполнять не только рентгенографию, но также рентгеноскопию и линейную томографию. В соседнем кабинете расположился современный флюорограф.

Артем Ладыгин, и.о. главного врача Мурманской городской поликлиники №1: «Новый флюорограф – это необходимый скрининг для людей, которые работают во вредных условиях. Теперь они смогут чаще проходить флюорографические исследования, делать снимок грудной клетки для того, чтобы выявлять серьёзные заболевания».

Оборудование не только новое, но и уникальное. Отличительная особенность ренгеноаппаратов - стол-штатив, позволяющий проводить исследования под различным углом. Для северян это настоящий подарок.

Сергей Клемешов, начальник отдела ресурсного обеспечения и госзакупок Министерства здравоохранения Мурманской области: «Подобного обновления наши поликлиники не видели, наверное, более 10 лет. Срок службы такого оборудования с учётом проходимости поликлиник исследований, которые они ведут, варьируется от 7 до 10 лет».

Оборудование в поликлинике №1 уже установлено. После завершения ремонта и получения необходимых разрешительных документов мурманчанам начнут проводить исследования на новых аппаратах.