Подобрал чужой кошелёк и стал вором

Полицейские оперативно установили подозреваемого в краже кошелька одного из посетителей мини-пекарни в Кандалакше.

Пенсионер по собственной невнимательности выронил в заведении кошелек, в котором находились 40 тысяч рублей. А когда вернулся в пекарню имущество уже не обнаружил.

Правоохранители выяснили, что чужую вещь подобрал один из покупателей. Он увидел обронённый у прилавка кошелёк, но не стал никому об этом сообщать и присвоил его себе.

Задержанный похищенные денежные средства положил на личный банковский счёт. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.