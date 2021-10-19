Подопечные клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс» на мастер-классах приобретают новые навыки

В жизни многих людей с ограниченными возможностями часто не хватает пространства для творчества и самовыражения. Но далеко не все из них согласны мириться с таким положением дел. В клубе молодых инвалидов «Валентина-плюс» регулярно проходят различные мастер-классы.

В небольшом помещении, где все стены украшены различными картинами и поделками, группа людей увлечённо мастерит из бумаги. Казалось бы, и чего здесь необычного? Но перед вами – мастер-класс в клубе молодых инвалидов «Валентина-плюс».

На занятии участники клуба учатся делать картины в технике аппликации, используя опавшие листья. Но на этом процесс обучения не заканчиваются, многие стараются закрепить навыки дома. К примеру, Дмитрий увлекается созданием мозаичных картин. По его словам, ему порой сложно сохранить терпение и выдержку, чтобы доделать новую работу.

Дмитрий Кожевников, участник клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс»: «Бывает, если интересная картина, то сидишь и час, и два, и три. Ночью смотришь на часы, ага, уже два часа ночи, да, надо уже спать ложиться. А работа затягивает».

Для многих такие уроки – отдушина, возможность выйти из дома и пообщаться с друзьями. Кроме творчества занятия несут в себе и практическое значение, хорошо развивая мелкую моторику рук.

Руководство клуба старается сделать всё, чтобы его участникам было интересно.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс»: «У нас не только творческое направление идёт, у нас ещё есть спортивное направление, туристическое направление. Мы ходим на экскурсии. Мы стараемся в разных направлениях развиваться, делаем так, чтобы у ребят была возможность посетить какие-то другие мероприятия, организации».

Такие мастер-классы здесь организуют регулярно силами самых разных специалистов. В этот раз урок вела педагог из ДК «Первомайский».