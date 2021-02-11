Подозреваемого в серии краж из Мурманских магазинов электроники и бытовой техники задержали сотрудники уголовного розыска

Мужчина причинил материальный ущерб нескольким магазинам областного центра. Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Позже сотрудниками органов правопорядка был задержан 31-летний житель областного центра.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон. Северянин признался в содеянном, украденную в одном из магазинов камеру он продал, деньги потратил на личные нужды.

Кроме того, полицейскими было установлено, что подозреваемый причастен к совершению ещё нескольких краж. Мурманчанин похитил из магазинов техники приставку и видеокамеру. Общий ущерб составил свыше 47 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, мужчине грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы.