Подозреваемы в стрельбе в Мурманске задержан в Санкт-Петербурге

Подозреваемый, за плечами которого судимости за побои и наркотики, задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого жителя Мурманской области, подозреваемого в стрельбе на Пушкинской улице.

Инцидент произошёл 26 апреля. Поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что возле дома №11 на улице Пушкинской стреляют. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был обнаружен мурманчанин, который выстрелил из охолощенного пистолета в воздух.

По его словам, своими действиями он пытался поторопить медиков, прибывших для оказания помощи девушке.

Подозреваемый, за плечами которого судимости за побои и наркотики, задержан. Возбуждено уголовное дело.