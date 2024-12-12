День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.24 19:30
Подозреваемых в жестоких избиениях и убийстве изолировали от общества на два месяца
Четверо северян, обвиняемых в жестоких избиениях, убийстве мужчины и сексуальном насилии несовершеннолетней девушки, заключены под стражу.
Прокуратурой Мурманской области поддержаны ходатайства следствия об избрании этой меры пресечения на два месяца.
Установлено, что все преступления были совершены молодыми людьми из Мурманска и Апатитов осенью этого года. Четверо потерпевших были избиты руками, ногами и даже топором.
Так же в Мурманске был обнаружен труп молодого человека, травмы на теле которого имеют схожий характер.
Следователи предполагают, что подозреваемые и потерпевшие имели отношение к незаконному обороту наркотиков.
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