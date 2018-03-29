Подозреваемый умер, следствие продолжается

Предполагаемый виновник взрыва бытового газа в одном из домов на улице Свердлова от полученных травм скончался в больнице.

В следственном комитете в отношении и 19-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Напомним, как утверждают полицейские, из-за действий этого молодого человека погибли трое человек, пять мурманчан получили травмы. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, ранее привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, заключение экспертизы показало, что во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

Расследование продолжаться. Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе, посмертная судебно-психиатрическая экспертиза потенциального виновника происшествия.