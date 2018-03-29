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День за днём с «Арктик-ТВ»29.03.18 19:30

Подозреваемый умер, следствие продолжается

Предполагаемый виновник взрыва бытового газа в одном из домов на улице Свердлова от полученных травм скончался в больнице.

В следственном комитете в отношении и 19-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Напомним,  как утверждают полицейские, из-за действий этого молодого человека  погибли трое человек, пять мурманчан получили травмы. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, ранее привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, заключение экспертизы показало, что во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

Расследование продолжаться. Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе, посмертная судебно-психиатрическая экспертиза потенциального виновника происшествия.

 

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 142 человека
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Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
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евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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sosed51
27.03.18 13:15
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