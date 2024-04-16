Подозреваемый в покушении на губернатора Александр Быданов попытался обжаловать меру пресечения Кировского городского суда в виде заключения под стражу на два месяца

Но апелляционный суд решение коллег изменять не стал, не найдя для смягчения веских оснований.

Защитник Быданова просил суд отменить постановление и учесть, в том числе состояние здоровья подозреваемого, который при задержании получил пулевое ранение, а такт же наличие малолетних детей и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Но апелляционный суд решение коллег изменять не стал, не найдя для смягчения веских оснований.