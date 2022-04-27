Подозрительная обувка изъята из магазина

Мурманские полицейские пресекли незаконную торговлю контрафактной продукцией.

В одном из магазинов Первомайского округа Мурманска правоохранители нашли свыше 40 пар поддельной обуви известного бренда. Кроссовки и кеды, различных цветов и оттенков. Такую продукцию чаще всего носят дети и подростки. К тому же летний сезон не за горами, оригинал, конечно, стоит в разы дороже. Тем не мнее предпринимателю, торговавшему контрафактом, теперь грозит административная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей

Денис Любимцев, начальник отдела организации применения административного законодательства: «В ходе проведения проверки изъято 42 пары обувной продукции с признаками контрафактности. По факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса об Административных Правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака».