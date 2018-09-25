Подписи россиян, возражающих против пенсионной реформы, сданы в приёмную Президента РФ

Больше 5000 подписей жителей Мурманской области направили в приёмную Президента страны активисты движения «Суть времени», которые намерены убедить Владимира Путина не принимать закон о пенсионной реформе.

Активисты и подписавшиеся возмущены проектом пенсионной реформы. Они считают его угрозой для России и грубейшим нарушением социальных прав граждан. Сбор подписей прошёл в 60 субъектах страны, всего свою позицию выразили более миллиона россиян. Помимо отмены пенсионной реформы они призывают главу государства отправить в отставку правительство страны и вернуть государственную политику страны к конституционным принципам социального государства.

Накануне второго и решающего чтения спорного законопроекта все данные были собраны и переданы в приёмную Президента РФ.