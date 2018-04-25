Подпольному казино не помогли ни железные двери, ни видеонаблюдение

Так же в Первомайском округе Мурманска полицейские накрыли подпольное казино. Организаторы таких клубов – мастера конспирации, так как попасть в заведение можно только пройдя проверку. Впрочем, для бойцов СОБРа железные двери, система видеонаблюдения - не помеха.

В этом случае сотрудники Росгвардии и полицейские застали в помещении несколько человек, которые сидели за обычными компьютерами, переоборудованными под игровые автоматы.

Работа по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр на территории областного центра продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о данных фактах по телефону «02», все поступающие сообщения будут проверены.

- Из клуба были изъяты 8 системных блоков и 9 мониторов. Все изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии, по решению суда, оно может быть уничтожено. В настоящее время проводится проверка, - комментирует Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области.