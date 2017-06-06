Подпольные казино - под прицелом полиции

Несмотря на то, что владельцы нелегального бизнеса продолжают придумывают всё более изощрённые способы конспирации, сотрудников правоохранительных органов им обмануть не удаётся. Полицейские отдела по борьбе с экономическими преступлениями закрыли в Мурманске ещё один игровой клуб, оборудованный в рядовой квартире.

Мурманские полицейские получили информацию о том, что подпольный игровой клуб обосновался в одной из квартир Октябрьского округа. Эту информацию стражи правопорядка пришли проверить вместе с бойцами СОБРа. Подозрения подтвердились. В квартире оказалось 5 компьютеров, с помощью которых и проводились азартные игры. Также в помещении находились несколько посетителей.

Игровое оборудование изъяли и отправили на склад. Впоследствии по решению суда его уничтожат. Материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области для принятия процессуального решения.