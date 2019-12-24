Подпольные кустари с большим размахом

12 миллионов рублей - такой ущерб, по мнению экспертов, нанесли предприниматели, открывшие в Мурманске кустарный цех по переработке камчатского краба.

Незаконное производство обнаружили пограничники, представители ФСБ изъяли более 2,5 тонны конечностей камчатского краба. Судя по объёму продукции, обнаруженному в цехе, организаторы кустарного производства сумели наладить постоянную цепочку сбыта. Обычно львиная доля незаконно пойманного и переработанного краба поставляется на рынки крупных городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга, где у нарушителей закона не возникает проблем со сбытом. Везут деликатес автотранспортом. Бывали случаи, когда органы правопорядка задерживали огромные фуры груженные подпольной продукцией.

В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.