Подразделения мотострелковой бригады СФ успешно «сыграли» на «Фаготе»

На военном полигоне в районе Печенги миномётчики и расчёты противотанковых ракетных комплексов мотострелковой бригады Северного флота поучаствовали в учениях с боевой стрельбой.

На военном полигоне в районе Печенги миномётчики и расчёты противотанковых ракетных комплексов мотострелковой бригады Северного флота поучаствовали в учениях с боевой стрельбой.

Военнослужащие поразили мишени, имитирующие технику и живую силу противника, на расстоянии от 3 до 5 километров. Миномётчики стреляли из 120-миллиметрового миномётного комплекса «Сани». Также были отработаны методы коммуникации между расчётами.

Противотанковые подразделения мотострелковой бригады отработали стрельбу из противотанковых ракетных комплексов «Фагот». Во время занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и свёртыванию переносных ПТРК, а также отрабатывали передислокацию по пересеченной местности на расстояние от 200 до 300 метров. По словам бойцов, тренируют их очень хорошо.

Командир орудия миномётной батареи мотострелковой бригады: «Есть, которые призвались непосредственно с гражданки военкоматом, они уже быстро готовятся, быстро тренируются, поэтому практически на одном уровне с теми, кто уже служил в данном роде войск».