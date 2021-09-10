Подразделения Северного флота выдвинулись на полигоны в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой

Наблюдать за тем, как по сигналу подразделения сухопутных и береговых войск Северного флота приводят в боевую готовность, одно удовольствие. Бойцы экипируются, поспешно готовится к марш-броску техника. Тяжёлые армейские грузовики смотрятся на фоне Трифонов Печенгского монастыря особенно контрастно, но колонна очень быстро сворачивает с трассы на грунтовку, ведущую к одному из полигонов.

Комплексы С-300 и С-400 – небесные щиты России. Учебные или практические стрельбы из таких дорогостоящих установок редки. Но персонал, если говорить простым языком, должен уметь перебросить боевые машины в любую точку Заполярья и развернуть по одному щелчку.

Что же касается масштабов учебной операции, то они поражают. Учения сил Северного флота состояться далеко не только на полигонах Мурманской области, но и в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

На разных этапах тренировки задействованы до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения.