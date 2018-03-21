Подробности взрыва на улице Свердлова, когда к мурманчанам придёт чистая вода – расскажет «Вечёрка» завтра

Сильный хлопок, вспыхнувшее пламя - и часть стены дома рухнула. Куски бетона летят на землю, все в облаке пыли, очевидцы с ужасом смотрят на происходящее, заслоняя собой детей. 20 марта в доме 6 корпус 1 на улице Свердлова в Мурманске прогремел взрыв бытового газа. С подробностями этой трагедии завтра познакомит газета «Вечерний Мурманск» своих читателей.

Жители Ленинского округа Мурманска часто жалуются, что из кранов у них течёт вонючая и ржавая вода. Проблема не нова и характерна не только для Мурманска, но и для других городов страны. Её решение требует огромных финансовых затрат. Тем не менее, в ближайшие годы всё должно измениться. Когда в Ленинском округе появится вода без цвета и запаха, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Мурманск уже несколько лет является единственным в России официальным представителем Международного альянса юкигассен – игр в снежки по правилам. Но только две недели назад мурманчане лично познакомились с родоначальниками игры и своими глазами увидели XXX чемпионат мира. Какое будущее ждет юкигассен в Мурманске, можно узнать из свежей «Вечерки».

В Мурманске стартует уникальный проект «Лыжи мечты». Эта необычная программа реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья довольно быстро показала свою эффективность в других городах России. Ребята, страдающие детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, которых поставили на лыжи, удивляли и радовали родителей новыми достижениями. Все подробности о новом проекте ищите в газете «Вечерний Мурманск».