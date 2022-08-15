Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляковВ Мурманской области размер губернаторского стартапа будет увеличен до 2 млн рублей для отдельных категорий предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.22 19:30

Подрос размер губернаторского гранта, новые профильные классы, успешные итоги I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям – хорошие новости из правительства региона

Первый заместитель губернатора прокомментировала и ход программ по улучшению городской среды, поздравила юных мурманчан с профессиональными успехами. 14 августа в Мурманской области завершился первый в России и в Мурманской области I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. 78 студентов колледжей и техникумов из 9 арктических регионов приняли участие в соревнованиях по 15 компетенциям. Как сообщила первый заместитель главы региона, среди мурманчан немало победителей.

В Мурманской области увеличат размер губернаторского гранта. Также планируется открыть новые школьные классы преимущественно инженерной направленности. Об этом сообщила во время оперативного совещания в правительстве региона Оксана Демченко.

Первый заместитель губернатора прокомментировала и ход программ по улучшению городской среды, поздравила юных мурманчан с профессиональными успехами. 

14 августа в Мурманской области завершился первый в России и в Мурманской области I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. 78 студентов колледжей и техникумов из 9 арктических регионов приняли участие в соревнованиях по 15 компетенциям. Как сообщила первый заместитель главы региона, среди мурманчан немало победителей.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Для нас почётно, что именно в нашем регионе состоялся этот чемпионат. Мы гордимся, что десять ребят из команды Мурманской области вошли в число победителей чемпионата, мы поздравляем наших северных профессионалов и их наставников».

Всего в мероприятиях чемпионата, в том числе в деловой программе, приняли участие около 400 человек.

Следующей темой обсуждения на оперативном совещании стал вопрос поддержки предпринимателей, в частности, размер губернаторского стартапа будет увеличен.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Мы увеличиваем размер губернаторского стартапа до двух миллионов рублей для проектов, которые будут реализовываться в ЗАТО, в отдалённых и приграничных населённых пунктах региона. При этом мы будем отдавать приоритет или особо поддерживать проекты по созданию на этих территориях аптечных пунктов».

Также льготные займы под 5% годовых могут получить не только производители молочной и хлебобулочной продукции, но и обрабатывающие производства. Комфортные условия формируют не только в сфере промышленности, но и в городской среде области. К концу года запланировано благоустройство более 230 дворовых территорий и 12 общественных пространств. Детские спортивные площадки также не пропали из поля зрения властей.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Отдельное внимание уделяется детскому направлению: в этом году идёт обустройство 69 детских и спортивных игровых комплексов. Среди них есть и популярные среди молодёжи и подростков скейт-площадки, а также комплексы с инклюзивным оборудованием».

На сегодняшний день средний показатель выполнения работ составляет 67%. С 1 сентября в Мурманской области откроют свыше 270 профильных классов, в которых будут обучаться более 5,5 тысячи старшеклассников.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Особый упор мы делаем на профильные классы с профориентационной направленностью. Таких у нас по области уже 14. Эти классы курируют потенциальные работодатели, наши крупные компании: «ФосАгро», «Роснефть», «Газпром», «НОВАТЭК», а также МЧС и Следственный комитет. Как раз в этой парадигме у нас среди классов есть класс судейской и логистической направленности».

В 3 школах области откроются инженерные классы по профилю судостроение, ещё в 4-х - с психолого-педагогической направленности. В данном проекте так или иначе задействованы практически все школы региона, отметила первый заместитель губернатора.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День строителя: в каких условиях трудятся строители, а также в каком состоянии отрасль
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:50«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:20«Пальмы в снегу». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек, евро снижается почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 и 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика