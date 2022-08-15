Подрос размер губернаторского гранта, новые профильные классы, успешные итоги I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям – хорошие новости из правительства региона

Первый заместитель губернатора прокомментировала и ход программ по улучшению городской среды, поздравила юных мурманчан с профессиональными успехами. 14 августа в Мурманской области завершился первый в России и в Мурманской области I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. 78 студентов колледжей и техникумов из 9 арктических регионов приняли участие в соревнованиях по 15 компетенциям. Как сообщила первый заместитель главы региона, среди мурманчан немало победителей.

В Мурманской области увеличат размер губернаторского гранта. Также планируется открыть новые школьные классы преимущественно инженерной направленности. Об этом сообщила во время оперативного совещания в правительстве региона Оксана Демченко.

Первый заместитель губернатора прокомментировала и ход программ по улучшению городской среды, поздравила юных мурманчан с профессиональными успехами.

14 августа в Мурманской области завершился первый в России и в Мурманской области I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. 78 студентов колледжей и техникумов из 9 арктических регионов приняли участие в соревнованиях по 15 компетенциям. Как сообщила первый заместитель главы региона, среди мурманчан немало победителей.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Для нас почётно, что именно в нашем регионе состоялся этот чемпионат. Мы гордимся, что десять ребят из команды Мурманской области вошли в число победителей чемпионата, мы поздравляем наших северных профессионалов и их наставников».

Всего в мероприятиях чемпионата, в том числе в деловой программе, приняли участие около 400 человек.

Следующей темой обсуждения на оперативном совещании стал вопрос поддержки предпринимателей, в частности, размер губернаторского стартапа будет увеличен.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Мы увеличиваем размер губернаторского стартапа до двух миллионов рублей для проектов, которые будут реализовываться в ЗАТО, в отдалённых и приграничных населённых пунктах региона. При этом мы будем отдавать приоритет или особо поддерживать проекты по созданию на этих территориях аптечных пунктов».

Также льготные займы под 5% годовых могут получить не только производители молочной и хлебобулочной продукции, но и обрабатывающие производства. Комфортные условия формируют не только в сфере промышленности, но и в городской среде области. К концу года запланировано благоустройство более 230 дворовых территорий и 12 общественных пространств. Детские спортивные площадки также не пропали из поля зрения властей.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Отдельное внимание уделяется детскому направлению: в этом году идёт обустройство 69 детских и спортивных игровых комплексов. Среди них есть и популярные среди молодёжи и подростков скейт-площадки, а также комплексы с инклюзивным оборудованием».

На сегодняшний день средний показатель выполнения работ составляет 67%. С 1 сентября в Мурманской области откроют свыше 270 профильных классов, в которых будут обучаться более 5,5 тысячи старшеклассников.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Особый упор мы делаем на профильные классы с профориентационной направленностью. Таких у нас по области уже 14. Эти классы курируют потенциальные работодатели, наши крупные компании: «ФосАгро», «Роснефть», «Газпром», «НОВАТЭК», а также МЧС и Следственный комитет. Как раз в этой парадигме у нас среди классов есть класс судейской и логистической направленности».

В 3 школах области откроются инженерные классы по профилю судостроение, ещё в 4-х - с психолого-педагогической направленности. В данном проекте так или иначе задействованы практически все школы региона, отметила первый заместитель губернатора.