Подросткам рекомендуют пройти вакцинацию от коронавируса перед поездкой в летние лагеря

14 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 1 человек умер от осложнений. Больше всего заболевших в Мурманске (8), Кандалакшском районе (3) и Апатитах (2).

Вакцина от ковида для детей старше 12 лет доступна в каждом регионе России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также рекомендовал подросткам пройти вакцинацию от коронавируса перед поездкой в лагеря.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.