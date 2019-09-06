Подростки разрисовали мемориал воинской славы в Росляково

Мемориал в мкр. Росляково Мурманска подвергся атаке несовершеннолетних вандалов. Видеокамера, расположенная возле памятника, зафиксировала, как трое подростков разрисовывают мемориал воинской славы.

Памятный знак расположен возле ДК «Судоремонтник», где традиционно жители округа празднуют 9 мая, а к табличкам с именами павших возлагают цветы. Такой факт не остановил хулиганов.

Полицейским удалось найти мальчика. В беседе с правоохранителями 11-летний ребёнок, находясь в присутствии законного представителя, рассказал, что, проходя рядом с мемориалом, на лестнице увидел грязный кусок ткани и, не осознавая противоправности своего поступка, нанёс им на стене мемориала рисунок неопределенного характера. Также несовершеннолетний пояснил, что до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала.