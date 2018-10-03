Подростков посадили за руль!

Сесть за руль в 12 лет! Возможное ли такое? Возможно, даже нужно, считают александровские полицейские. В рамках пропаганды безопасности дорожного движения с представителями отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) ЗАТО Алекандровск прошло показательное занятие в секции картинга.

Минувшей весной при подведении итогов работы всех отрядов ЮИД Александровска было озвучено предложение посадить ребятам за руль в начале нового учебного года. Почувствовать себя практически пилотом «Формулы-1» - такую возможность им предоставили организаторы проекта «Зелёная и красная волна» отдела местной Госавтоинспекции и регионального отделения Союза машиностроителей России.

Как рассказал Виктория Совпель, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, техника хорошая, защитная экипировка есть, начальные азы вождения получены. И всё это благодаря снежногорской секции картинга при Доме детского творчества и её бессменному тренеру Евгению Михедько, который активно ратует за развитие технического творчества в муниципалитете.

Для прибывших на мероприятие юидовцев этот урок вождения стал настоящим подарком. Яркие эмоции испытали и сопровождающие их родители. Именно такого результата и добивались организаторы. Затем на эти эмоции был наложен посыл к занятию техническим творчеством.

Таким образом, прививая подросткам навыки грамотного вождения и привлекая их к техническому творчеству, в обществе могут решаться профилактическая задача по пропаганде безопасности дорожного движения и популяризация инженерных специальностей. В конце октября на общем сборе всех юидовцев ЗАТО Александровск будет продолжена работа в обоих направлениях.