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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

Подростков посадили за руль!

Сесть за руль в 12 лет!  Возможное ли такое?  Возможно, даже нужно, считают александровские полицейские. В рамках пропаганды безопасности дорожного движения с представителями отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) ЗАТО Алекандровск прошло показательное занятие в секции картинга.

Минувшей весной при подведении итогов работы всех отрядов ЮИД Александровска было озвучено предложение посадить ребятам за руль в начале нового учебного года.  Почувствовать себя практически пилотом «Формулы-1» - такую возможность им предоставили организаторы проекта «Зелёная и красная волна» отдела местной Госавтоинспекции и регионального отделения Союза машиностроителей России.

Как рассказал Виктория Совпель, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, техника хорошая, защитная экипировка есть, начальные азы вождения  получены. И всё это благодаря снежногорской секции картинга при Доме детского творчества и её бессменному тренеру Евгению Михедько, который активно ратует за развитие технического творчества в муниципалитете.

Для прибывших на мероприятие юидовцев этот урок вождения стал настоящим подарком. Яркие эмоции испытали и сопровождающие их родители. Именно такого результата и добивались организаторы. Затем на эти эмоции был наложен посыл к занятию техническим творчеством.

Таким образом, прививая подросткам навыки грамотного вождения и привлекая их к техническому творчеству, в обществе могут решаться профилактическая задача по пропаганде безопасности дорожного движения и популяризация инженерных специальностей. В конце октября на общем сборе всех юидовцев ЗАТО Александровск будет продолжена работа в обоих направлениях.

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Zviygincew
03.10.18 21:25
А в чём сила, брат? - А вот в чем! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. Больше добавить не чего, все было сказано до этих масок-шоу.
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Влад
03.10.18 20:31
О! Ты , Жора, участник событий? Хе! Ищи новое место работы, подлиза! По поводу коммента-: ты первый потрудись и свой засунь поглубже, а то что-то провокацией и дерьмом потянуло!
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Александр
03.10.18 20:26
@Жоре. Чувствуется, что участник событий. Дулом в рожу дали? Или обоссался пока в коридоре стоял? Ишу работу убогий. Новые хозяева на сцену выходят, ты им н***р не сдался. Меня на твое место возьмут,
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
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