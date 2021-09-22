Подростков, убивших котёнка, отправят в центр временного содержания несовершеннолетних на 30 дней

Кольский районный суд рассмотрел административные дела о наказании для подростков, которые зверски убили котёнка. Мучители животного не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

Решением суда подростков отправят в центр временного содержания несовершеннолетних на 30 дней. Это сделано для того, чтобы обеспечить охрану жизни и здоровья правонарушителям, которые своим поступком вызвали широкий резонанс в обществе.

Как сообщают в пресс-службе Кольского районного суда, решения пока не вступили в законную силу.