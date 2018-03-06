Подросток попросил у прохожего закурить, а получил удар ножом в живот

15-летний подросток получил удар ножом от 38-летнего жителя города Мурманска. В вечернее время обвиняемый с друзьями после работы распивал спиртное между домами по проспекту Героев-североморцев. В какой-то момент их банкету помешала группа подростков, которые решили попросить у мужчин сигарету.

- Злоумышленник, возмущённый дерзостью мальчика, в присутствии посторонних лиц, в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому подростку, взял имевшийся при себе нож и нанёс им один удар в живот 15- летнему мальчику, - рассказывает о подробностях Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления (по СМИ) СКР по Мурманской области.

Преступник поспешил избавиться от ножа, а с места преступления сбежал. А подростка с проникающим ранением живота доставили в одно из медицинских учреждений Мурманска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Вскоре злоумышленник был задержан, свою вину он признал полностью. На следственном эксперименте мужчина объяснил, почему обычная просьба закончилась кровопролитием: «Я посчитал, что неизбежен конфликт, который закончится мордобоем», - сказал он.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому за совершение преступления грозит лишение свободы на срок до десяти лет.