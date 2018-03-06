РАМКИ ЗАКОНА: Выборы – гарантированное избирательное право граждан. Не отказывайтесь от него 18 марта!Комитет по труду и занятости населения Мурманской области открывает «горячую линию» для выявления работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.18 19:30

Подросток попросил у прохожего закурить, а получил удар ножом в живот

15-летний подросток получил удар ножом от 38-летнего жителя города Мурманска. В вечернее время обвиняемый с друзьями после работы распивал спиртное между домами по проспекту Героев-североморцев. В какой-то момент их банкету помешала группа подростков, которые решили попросить у мужчин сигарету.

- Злоумышленник, возмущённый  дерзостью мальчика, в присутствии посторонних лиц, в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому подростку, взял имевшийся при себе нож и нанёс им один удар в  живот 15- летнему мальчику, - рассказывает о подробностях Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления (по СМИ) СКР по Мурманской области.

Преступник поспешил избавиться от ножа, а с места преступления сбежал. А подростка с проникающим ранением живота доставили в одно из медицинских учреждений Мурманска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Вскоре злоумышленник был задержан, свою вину он признал полностью. На следственном эксперименте мужчина объяснил, почему обычная просьба закончилась кровопролитием: «Я посчитал, что неизбежен конфликт, который закончится мордобоем», - сказал он.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому за совершение преступления грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 494 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
блинов евгений иванович
03.03.18 14:23
В ноябре 2018 года праздники начальник городского следственного управления получил "праздничную премию 400 тысяч, Ялалов получил праздничную премию 700 тысяч рублей исполнители следователи премии не
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 14:18
В следствии октябрьского отдела работала следователь Каплина, которая будучи дежурным следователем была вызвана Снятковой В.Ю. в Управление. и после беседы вернувшись в отдел покончила жизнь самоубийс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)09:30«Гибель Империи». Художественный сериал, 2 серия (12+)10:20«Гибель Империи». Художественный сериал, 3 серия (12+)
-PRO ДеньгиКомитет по труду и занятости населения Мурманской области открывает «горячую линию» для выявления работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ-PRO ВалютуКурс доллара упал почти на 60 копеек, а евро – почти 44 копейки-PRO Энергетику13 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»-PRO ЖКХНаплевать на людей!-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика