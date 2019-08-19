Подружился с девушкой в баре, а она сбежала, прихватив телефон

В Мурманске полицейскими раскрыта кража смартфона. Потерпевший рассказал, что отдыхал в одном из баров областного центра в компании девушки, с которой там и познакомился. В какой-то момент мужчина отошёл от столика, а когда вернулся, то ни новой знакомой, ни своего мобильного телефона он не обнаружил.

Личность злоумышленницы благодаря камерам наблюдения установили быстро. Женщина уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. Посоле задержания она в совершении преступления созналась и пояснила стражам порядка, что похищенное успела сбыть.

«В отношении мурманчанки следственным отделом отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы до пяти лет, - комментирует Александр Игнатович, референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».