Подрядчик компании «НОВАТЭК» стал третьим резидентом ТОР «Столица Арктики»

Третьим резидентом территории опережающего развития из Мурманской области стала компания «Ренейссанс Арктик». Соглашение с руководством будущего предприятия подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.

Уже сейчас компания полностью реконструирует производственную площадку и, по сути, создаёт новое производство с нуля. На месте пришедшего в негодность стройкомбината на Нижнеростинском шоссе возведён комплекс для создания конструкций для проекта «Арктик СПГ-2» - добычи углеводородов в Арктике. Мощность производственного предприятия составит от 24 до 36 тысяч тонн металлоконструкций в год. Первые отгрузки готовых сооружений планируется осуществить уже концу года.