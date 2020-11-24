Подрядчик новые фонари смонтировал, но репутацию себе подпортил

Долгое время участок на пересечении улиц Инженерной и Вице-адмирала Николаева выглядел тёмным пятном. Освещения здесь явно не хватало ни водителям, ни пешеходам, поэтому было решено установить здесь новые фонари, а заодно отремонтировать дорогу.

Полярная ночь почти добралась до Кольского Заполярья. В скором времени солнце уйдёт за горизонт до 11 января, поэтому огромную роль в жизни северян сейчас играет наружное освещение. Жителям улиц Инженерной и Вице-адмирала Николаева повезло, в этом году у них появились современные фонари.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Если говорить о пересечении этих двух улиц, то понятно, что 10 светильников у нас на одной улице было заменено, причём не только светильники, но и опоры, кабель. По сути, здесь теперь новая организация уличного освещения. А по улице Инженерной – 22 светильника или 22 опоры».

Чтобы передвигаться пешеходам и водителям было не только безопасно, но и комфортно, одной замены уличного освещения оказалось мало. На этом участке также отремонтировали дорожное полотно, уложили новый бортовой камень и обустроили пешеходный переход. Но у подрядчика остались и невыполненные задачи, завершить которые он должен был ещё в начале осени.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы: «Мы опять нарываемся на отдельных нерадивых исполнителей, которым выделяются и деньги, возможность даётся подготовить всё к началу полярной ночи, то есть освещение, тротуары, дорогу, но, к сожалению, подрядчик не успевает в очередной раз».

Работы, конечно, закончить придётся, но от санкций нерадивому подрядчику уйти не удастся. За невыполнение контракта в срок ему грозит занесение в реестр недобросовестных поставщиков, что может очень плохо сказаться на репутации компании.