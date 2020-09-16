Подрядчик проигрывает «битву» за Ледовое озеро

Общественные территории Мурманска преображаются, но некоторые подрядчики к благоустройству относятся без должной ответственности. Одним из проблемных объектов стала территория около озера Ледовое.

Озеро Ледовое – излюбленное место отдыха для мурманчан, особенно Первомайского округа. Сложности с благоустройством этого места возникли давно. Были замечания к строителям, но подрядчик так и не смог наладить работу бригады и наверстать упущенное летом время. Своё недовольство темпами строительства выразил глава администрации города, приехавший на объект с проверкой.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я крайне недоволен, подрядчик здесь нас подвёл. Есть возможность выправить ситуацию, но это не может меня радовать, что мы будем её выправлять в ручном режиме».

Евгений Никора взял контроль над ситуацией в свои руки. Если подрядчик не справится с возложенной на него задачей, то к нему будут применены самые жёсткие штрафные санкции.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На сегодняшний день процент выполнения составляет чуть более 50%. Сквер, конечно, уже вырисовывается, вырисовываются зоны отдыха, детская площадка, есть закладные по освещению. Но очень много недоделок, о которых сейчас мы переговорили с подрядчиком, который должен выполнить этот проект».

Окончание работ запланировано на октябрь этого года. На берегу Ледового озера должны появиться пешеходные дорожки, игровая площадка и три спортивных комплекса.