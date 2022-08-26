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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.22 19:30

Подрядчик, ремонтирующий дорогу на улице Аскольдовцев в Мурманске, срывает сроки сдачи объекта

Такого мнения придерживается глава администрации города, который приехал проверить ход выполнения контракта, который реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

Такого мнения придерживается глава администрации города, который приехал проверить ход выполнения контракта, который реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

Терпеть неудобства приходится не во всех районах города, где идут работы. Есть и примеры добросовестных исполнителей, с них и начнём.

Летний сезон в Мурманске обычно связан с дорожными работами. Так и 2022 году, благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», выполняют ремонт 29-ти участков автодорог. На 17 объектах работы по ремонту проезжей части и тротуаров уже завершены. Администрации города ведёт строгий контроль за процессом обновления.

Участки на ул.Ломоносова и проспекте Кольском, куда приехал с проверкой сити-менеджер, можно назвать почти завершёнными. Видно, что здесь работает один подрядчик. Специалисты укладываются в сроки, в том числе, благодаря большому числу сотрудников.

Чего нельзя сказать про улицу Аскольдовцев. Здесь работает уже другой подрядчик, дела у него, по правде говоря, идут не лучшим образом.  Несмотря на то, что сроки уже горят, ремонт сделан менее чем на 50 процентов. Неприятно удивляет и тот факт, что рабочих на месте оказалось очень мало – всего три человека, которые к слову, трудились кажется спустя рукава. Они стали демонстрировать бурную деятельность лишь после начавшейся инспекции.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Подрядчик не новый, много лет работает у нас. В Ленинском округе всем хорошо известны его работы по улице Лобова в позапрошлом году, работами по улице Солнечная в 2020 году. Но вот сейчас объём работ существенно меньше, чем обычно, что организация выполняла раньше. Всего шесть улиц, но, к сожалению, из шести улиц готова только одна. Большой объём работ у него не выполнен».

О мотивах недобросовестного подрядчика остаётся только гадать. Есть даже версия, что это может быть саботажем. Судя по результатам работы на улице Аскольдовцев, договор с этой организацией придётся расторгнуть, отметил Юрий Сердечкин. В планах – найти новых исполнителей и завершить ремонтные работы как можно быстрее.

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