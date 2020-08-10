Подрядчик срывает сроки строительства сквера на Ледовом озере

Благоустройство сквера на Ледовом озере в областном центре продолжается. Несмотря на видимую активность специалистов и наличие тяжелой техники на объекте, подрядчик серьёзно отстает от графика.

Небольшое озеро Ледовое расположено в оживленном микрорайоне Мурманска. С наступлением тёплых дней горожане приходят к берегам водоёма, чтобы покормить уток или отдохнуть у воды. Сейчас эта рекреационная зона спрятана от любопытных глаз за металлическим забором, где идут строительные работы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В ближайшие четыре дня они должны закончить прокладку кабеля, начать заливку фундаментов под опоры освещения и закончить опорную стенку».

Представителя подрядной организации обязали ежедневно отчитываться о ходе строительства, так как ход работ отстаёт от графика. Не исключено, что за такой недобросовестный подход к строительству администрации придётся применять в отношении компании санкции в виде штрафов.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Подрядчик, когда контракт подписывал, читал, чем это может закончиться. Самое строгое наказание, когда подрядчик заносится ФАС в реестр недобросовестных поставщиков».

Времени остается очень мало - специалисты должны полностью завершить строительство к концу сентября, а оставшийся объём работ внушительный, поэтому главы муниципального образования и администрации города намерены проверить объект на следующей неделе.