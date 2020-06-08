Подрядчик вернулся в сквер около памятника С.М. Кирову, чтобы устранить брак в работе

Главы Мурманска внимательно следят за тем, как устраняются недостатки после реконструкции в сквере возле памятника С.М. Кирову. Сейчас работы идут полным ходом. Срок на исправление ошибок у рабочих минимальный.

Последствия неудачной реконструкции в сквере рядом с памятником С.М. Кирову устраняет все тот же подрядчик из Санкт-Петербурга. Ремонт территории, которая признана объектом культурного наследия, выполняется за счёт компании – это депозитные средства, которые они вносили, заключая договор на выполнение работ, а также штраф. Деньги из бюджета повторно на счёт не вносились.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это ответственность компании и способность её нести ответственность в полном объёме. Потому что сегодня, санкции, которые предъявляются к бракоделам, если по-русски, простым языком, очень жёсткие. И они строго прописаны в муниципальном контракте».

Помимо больших штрафов и испорченной репутации компания могла попасть в «чёрный список» и попрощаться с бизнесом. Однако они решили исправиться и взялись за дело. Сейчас строители укрепляют пешеходные дорожки, перекладывают плитку, устанавливают бортовые камни. Также будет переделан фундамент для опор освещения и засыпана грунтом зелёная зона.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я обратил внимание на необходимость наличия резерва гранитной плитки с учётом того, что определенная часть пострадала при демонтаже и восстановлению не подлежит. Но это небольшой процент. Всё равно должен быть резерв, у нас нет времени на доставку этой гранитной плитки в последнюю неделю, она вся должна быть на объекте. Мы сейчас посмотрели ситуацию по грунту. Он у меня замечания вызывает. Необходимо его чистить просеивать дополнительно. К объекту приковано особое внимание».

Глава администрации Мурманска Евгений Никора лично следит за ходом ремонта. Ежедневно он проводит осмотр сквера. День завершения работ совсем скоро – 30 июня. И к этому времени реконструкция должна быть выполнена полностью и качественно.