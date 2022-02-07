Подрядчика для перевода на закрытую систему горячего водоснабжения домов в Ленинском округе выберут до конца февраля

В ближайшее время определят подрядчика для перевода домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения. Его выберут по результатам электронного аукциона.

В этом году установят более 130 индивидуальных тепловых пунктов в 107 домах в Ленинского округа. Сейчас все объекты разделены на четыре очереди. Подрядчику, который будет выбран, в течение восьми месяцев необходимо разработать проектную документацию и провести строительно-монтажные работы, об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 18 февраля. Победителя определят 24 февраля.