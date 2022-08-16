Подсели! Всей семьёй передвигаются на моноколёсах

А вы знали, что семья Титовых первая в Мурманске среди любителей ездить на моноколёсах? Например, Максим, самый младший, уже и прыгает на рампе для трюковых самокатов и ездит на одной ноге.

А вы знали, что семья Титовых первая в Мурманске среди любителей ездить на моноколёсах? Например, Максим, самый младший, уже и прыгает на рампе для трюковых самокатов и ездит на одной ноге.

Максим Титов, самый молодой моноколёсник, г. Мурманск:

- Чем тебе нравится на моноколесе?

- Классно! Новые трюки, новые движения, всегда надо двигаться только вперёд.

Максиму Титову 8 лет, хоть он и слегка смущается, разговаривая со съёмочной группой «Арктик-ТВ», однако на скейт-площадке в Долине Уюта ему практически нет равных. Начинал он с электросамоката, но, глядя на сестру с отцом, понял, что моноколесо имеет намного больше плюсов, чем самокат.

Иван Титов, отец семейства моноколёсников, г. Мурманск: «Нужно было как-то гулять с детьми, да так, чтобы это было интересно и им, и мне. Нужен был мобильный транспорт, чтобы можно куда-то поехать».

Семья Титовых успела прокатиться на моноколёсах и по другим городам страны, например, по улицам Воронежа ещё в 2018 году. В этом году под прицелом любителей активного отдыха оказались южная часть страны и солнечные пляжи города Ейска.

И всё же Мурманск остаётся любимым городом, где семья Титовых катается на моноколёсах большую часть времени года.

Анна, старшая дочь семейства, начала осваивать транспортное средство c системой гироскопов примерно в 11 лет и, как и домочадцы, не смогла остановиться.

Анна Титова, дочь семейства моноколёсников, г. Мурманск: «Захватывающая скорость. Это какой-то новый опыт, новые впечатления. Много эмоций доставляет».

- Твои одноклассники наверняка в курсе, что ты катаешься на моноколесе. Как они к этому относятся?

– С интересом. Иногда просят покатать научить.

Если вам предстоит впервые встать на моноколесо, лучше приобрести защитную экипировку. В неё входят шлем, наколенники или щитки для голени, высокая обувь, ремень безопасности.

Когда получится уверенно стоять на колесе, от экипировки можно отказаться. К слову, о нюансах езды, какую модель моноколеса лучше выбрать, семья Титовых рассказывает на своем ютуб-канале.