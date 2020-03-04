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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.20 19:30

Подселяют в теплотрассы собак, но не думают о последствиях для горожан

В Мурманске защитники бездомных животных снова вскрыли теплотрассу на улице Саш Ковалева. Такая выходка едва не обернулась трагедией. Почему энергетики и любители животных спорят уже не один месяц, а спасенного щенка так никто не забрал, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Утро у сотрудников МЭС началось с экстренной ситуации - неизвестные сдвинули плиту теплокамеры. Утром по этом тропинке люди ходят на работу, дети - на занятия. Хорошо, что пешеходы внимательные, ведь могло всё обернуться трагедией.

Сергей Снида, мастер 2-го района АО «МЭС»: «Не огорожено, а здесь как раз тропа, где ходят люди. Ночью не видно, любой человек бы проходил, поскользнулся, упал. Можно и прилично пострадать. А ответственность? Будет нести МЭС, потому что это наша теплосеть».

Прежде чем закрыть теплотрассу, энергетики пригласили специалистов, которые достали из канала всех собак. Люк заварили, ход закрыли бетонной плитой. Но жители продолжают кормить  животных в районе теплотрассы.

Елена Веселова, жительница дома № 20 по улице Саши Ковалева: «Кормят жильцы, тоже создаются условия неблагоприятные, потому что оставляют корм на территории двора, где бегают крысы, мыши».

Теплокамеру энергетики закрыли не потому, что жалеют места для животных. Такой объект не может быть домом для четвероногих. Случится прорыв - псов сварит заживо. Но местные зоозащитники этого не понимают, чем подвергают опасности людей. Энергетики и специалисты отлова рискуют  жизнью, когда в очередной раз достают собак. А пешеходы боятся, что весной начнётся пора собачьих свадеб и животные будут агрессивны.

Елена Веселова, жительница дома № 20 по улице Саши Ковалева: «Я, например, с палкой ходила лыжной,  потому что у самих есть собака. Что у них там в головах? Вопрос не в том, чтобы умертвить, или куда-то вывезти, а в том, что надо проблему всё равно решать».

Анна Малахова: «Теплотрасса – не только производственно-стратегический объект, но это ещё и имущество предприятия, поэтому сейчас энергетики вынуждены писать жалобу в правоохранительные органы. Мы намерены привлекать к ответственности тех лиц, которые вот такое допускают».

Энергетики также отмечают, что сердобольные жители, которые кидают собакам сосиски в пластиковой обертке или куриные кости, которые могут убить животное, бурно обсуждают ситуацию в социальных сетях.

Однако спасенного из тёплокамеры щенка, которому сотрудники МЭС не первую неделю ищут дом, так никто и не взял.  Если вы готовы нести ответственность за четвероного друга и действительно помочь, позвоните.

Когда съёмочная  группа телеканала «Арктик-ТВ» уехала с места происшествия, к энергетикам подошёл неизвестный мужчина, который не согласен с сотрудниками  энергокомпании. Он считает, что теплотрассу нужно открыть для собак, доводы специалистов его не убеждают. Ровно, как и не заботят проблемы пешеходов. Забрать домой животных защитник четвероногих  так же не пожелал. 

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