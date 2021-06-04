Подтвердить учётную запись на портале «Госуслуги» можно в клиентских службах Пенсионного фонда России

Для этого требуется пройти регистрацию на портале, сделать это можно во всех клиентских службах ПФР. Подтвердить учётную запись можно и дистанционно - соответствующую информацию можно найти на портале «Госуслуги» в разделе «Частые вопросы» — «Как получить подтвержденную учетную запись».

Сервисы Пенсионного фонда России действуют не только для пенсионеров, но и для тех, у кого только формируется пенсия или есть другие социальные выплаты.