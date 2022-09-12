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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.22 19:30

«Подуняни – победа за нами»: футбол в юбках, ароматная уха, охота на оленей и не только - «Саамские игры» прошли в регионе в 25 раз

Ежегодный фестиваль саамской культуры и промыслов состоялся на станции Лопарской. Событие направлено на развитие и популяризацию культуры коренного малочисленного народа саами, их самобытных промыслов и национальных видов спорта.

Валерий Маган, главный судья соревнований: «Это пять видов программы, которые личные. Это метание аркана на хорей, тройной национальный прыжок, стрельба из арбалета, ловля рыбы на банку и прыжки через нарты. В конце будет женский футбол – это шестой вид программы. Самый апогей! Все приходят на него смотреть, он самый эмоциональный».

Перед началом фестиваля для гостей развернулась ярмарка. Чего там только не было - товары ручной работы, имбирные пряники, бижутерия, обереги и различные саамские сувениры.

Елена Нестеренко, продавец: «Работа фрезой из заготовки делается, это след медведя, он символизирует силу, уверенность, стойкость, стремление к цели».

Традиционно саамские игры стартовали с праздничного концерта - песнями и танцами. Многие помнят фестиваль с момента основания, тогда он был заметно скромнее, отмечает Анфиса Агеева.

Анфиса Агеева, гость фестиваля, г. Оленегорск: «Мы всю жизнь занимается саамкой культурой, саамскими традициями, поэтому у нас нарядов кроме этих ещё очень много».

Домна Хомюк, гость фестиваля, с. Ловозеро: «Нарядов у нас действительно в нашем гардеробе очень много, на все случае жизни. Мы может одеть всю родню. Два года назад в Оленегорске проводилось дефиле саамского костюма, наша семья, род Захаровых, представлял 19 человек, были все в наших костюмах. Вот этому наряду лет 30 уже».

Ирина Конкина, гость фестиваля, п. Верхнетуломский: «Мы приезжаем сюда почти с первых игр, каждый год. Нам нравится, весело, задорно, уха, прикладное искусство. Люди все добрые, замечательные, отличный праздник».

Традиционной пищей саамов является уха, поэтому здесь сегодня собралось столько людей. Тем более кормят бесплатно.

Перед играми гости изрядно подкрепились: кто-то выбрал уху, а кто-то шашлык. Дальше все участники отправились на поле, где развернулись саамкие игры. Здесь любой мог проявить свои навыки и в прыжках в длину, и через нарты. Взрослые и дети испытывали себя на меткость в стрельбе из арбалета и в метание аркана. У реки все желающие рыбачили на банку.

Кульминацией фестиваля стал матч по саамскому футболу. В него играют только женщины. Обязательное условие - длинная юбка, которую запрещено поднимать во время игры. Мяч тоже уникален для нашего времени, он сделан из оленей шкуры и набит шерстью. 

Участвовали в играх 4 команды из разных населённых пунктов. Победу одержали «Подуняни» из посёлка Верхнетуломский.

Анастасия Кравчук, участник саамского футбола, пос.Верхетуломский: «У нас был девиз; «Подуняни – победа за нами». Собственно, мы и выиграли эту победу. Эмоций было море. Сложно, команды были сильные, опытные. Лапарская команда давно участвует в этих играх».

25 саамские игры запомнился эмоциональным, вкусным и душевным праздником. И это не только возможность проверить себя на ловкость и умения, но ещё раз вспомнить традиции коренного малочисленного народа.

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