Подвал многоквартирного жилого дома, возможно, осушат только через 26 лет!

В Заполярье участились случаи появления лже-управляющих компаний. Но даже когда виновных наказывают и в права вступает настоящая УК, проблемы жильцов не всегда решаются должным образом. Жильцы домов на улице Павлова хватаются за голову от работы Мурманской городской компании.

Жители домов №№ 57 и 59 по улице Павлова в Мурманске привыкли рассчитывать только на себя, ведь на управляющую компанию надежды нет. 10 лет в подвале домов стоит вода, расползается плесень и плодится мошкара.

- Были жалобы с первого подъезда от жильцов первого этажа, - говорит Денис Ульянов, житель дома № 57 по улице Павлова. - Сосед писал жалобу даже на имя президента. Приехали, пару раз откачали воду из подвала и на этом всё завершилось.

Привычным делом для местных жителей стало и устранение мелких бед своими силами. С зимы был открыт один из канализационных люков. Помимо того, что туда можно было упасть, с приходом весны жители заволновались, что его может затопить.

- Уже немолодые пенсионерки очищали этот колодец, - рассказывает Елена Фатина, жительница дома № 59 по улице Павлова. - Там были бутылки, коробки. Его тяжелую крышку они сами закрывали.

Пожилые люди уже закрыли глаза и на то, что непонятные провода свисают с со стен дома, на то, что фасад рушится и на то, что крысы посещают одну из квартир. Но последней каплей терпения стало то, что трактор, убирающий песок после таяния снега, сломал в палисаднике забор и кусты.

По словам управляющей компании, избавиться от сырости в подвале не так-то просто, дом стоит на болотистой местности, поэтому в него проникают грунтовые воды. Коммунальщики считают, что эту проблему решать они не должны.

Жители дома в отчаянии просят уже не осушить подвал, а хотя бы соорудить над вечной сыростью подмостки, по которым можно было бы пройти к общедомовому электросчетчику, чтобы иметь возможность самостоятельно снимать показания. Доверять своей УК, передавать данные с приборов учёта, они не хотят.

- Вы видели наши подвалы? Как гнили подвалы, так и гниют, - возмущается Ольга Григорьевна, жительница дома № 59 по улице Павлова.

Алексей Яковлев, генеральный директор управляющей компании «МГК», по мобильному телефону жильцам пояснил, что проблемой этого дома являются постоянные грунтовые воды, которые подтапливают данное помещение. А это проблема капитального ремонта. Они подали заявку на водоотводящий лоток, но программа капремонта предусматривает ремонт в этом здании только в 2043 году.

Все 10 лет УК откачивает воду и, по словам генерального директора, будут откачивать до капитального ремонта, пока не установят водоотводящий лоток. Жильцам осталось подождать всего 26 лет.