Подведены итоги конкурса «Россия: 85 приключений»

В числе победителей – видео о Мурманской области с названием «Увидеть Северный Ледовитый океан».

«Мурманская область - настоящий край земли, который должен посетить каждый», - написала под конкурсным роликом его автор Лилия Сологуб.

«Этим летом мы решили увидеть первозданную природу тундры и насладиться видами Баренцева моря, а также побывать на местах съёмок фильмов «Левиафан» и «Дуэлянт». Суровая северная природа в сочетании с мощью водной стихии дают невероятный эффект приобщения к природе и эйфории. Стоишь на обрыве - впереди лишь тысячи километров воды и Северный полюс. Мурашки по коже, слёзы радости и восхищения. Спускаешься к песчаному пляжу, вода уходит - начался отлив, который оголяет дно Северного Ледовитого океана, и ты с детским восторгом радуешься возможности быть здесь и сейчас!», - так описала путешествие в Заполярье девушка.

Всего жюри выбрало 10 лучших тематических роликов от конкурсантов со всей страны. На их основе планируют создать документальный фильм о местах для путешествий в России.