Подведены итоги конкурса «Рукописной книги» в ЗАТО Александровск

В этом году литературному состязанию 30 лет. Участие в нём приняли 350 александровцев, представив на суд жюри почти 70 сборников рассказов, стихотворений, прозаических произведений легенд.

В третий раз рукописное издание на один из старейших литературных конкурсов ЗАТО Александровск представила семья Грек. Они решили придерживаться единой концепции, оттого и их книга про нерпу, ежегодно приплывающую к берегам судоремонтного завода Снежногорска, связана с легендой.

Как подчеркнула сотрудница предприятия и член жюри конкурса детской и семейной рукописной книги, миф теперь официально закреплён.

Книги в жизни семьи Грек имеют большое значение, а работа над созданием собственного произведения ещё и объединяет.

Анастасия Грек, участник конкурса детской и семейной «Рукописной книги», г. Полярный: «Они учат. Учат разному, в первую очередь, быть людьми, плюс у нас сказка, легенда: читаешь и думаешь, а вдруг правда такое было? И это маленькая вера в чудо».

В этом году конкурс «Рукописная книга» отметил своеё30-летие. На суд жюри было представлено без малого 70 трудов, работали над которыми больше 350 человек. Это отдельные авторы, коллективы учреждений ЗАТО и семьи всего муниципалитета. Несколько изданий выполнены сразу на двух языках – русском и английском, в качестве дополнений авторами активно используются QR-кОды.

Ирина Кольчевская, заведующая городской детской библиотекой «Мир Детства» Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск: «Какие бы информационные технологии сейчас не развивались, как бы дети не сидели в телефонах, но генетическая привязанность полистать книгу, почитать глазами, потому что книга – этот тот источник, у которого никогда не пропадает сигнал».

И вновь поразило судейскую коллегию исполнение книг. Для украшения авторы используют совершенно неожиданные техники: объёмные фигуры, изделия из дерева, пластика, меха и бисер.

Одна из тем, предложенных организаторами литературного состязания в этом году, коснулась столетия со дня первого выпуска журнала «Мурзилка». Поэтому красный вязаный берет и шарфик, непременные атрибуты обаятельного образа Мурзилки, послужили украшением обложек сразу нескольких книг.

Однако Светлана Драгунова отошла от привычного стиля персонажа детского журнала и вместе с соавтором для Мурзилки подготовили большой уютный подарок в форме избушки.

Светлана Драгунова, участник конкурса детской и семейной «Рукописной книги», г. Гаджиево: «Самое сложное для меня было сделать стены внутри дома».

Книги-победители муниципального конкурса будут представлять ЗАТО Александровск на 27-м Международном конкурсе детской рукописной книги в Мурманске, результаты которого станут известны в конце апреля.