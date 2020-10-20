Подведены итоги общегородского конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям

Победителями стали 4 бизнес-проекта из различных сфер – это и производство, и пищевая промышленность и растениеводство.

Своя мастерская по производству мебели, кондитерская или ферма, на которой выращивают свежую зелень и ягоды – такие бизнес-планы были представлены на конкурс начинающих предпринимателей в Мурманске.

Юрий Захаренко, предприниматель: «С 27 мая мы уже первый сев произвели. Сейчас у меня 32 квадратных метра площадей. Мы работаем сейчас на розницу, некоторые рестораны уже берут нашу зелень: тимьян, шалфей, петрушку, укроп, барагу, виолы цветы съедобные, три вида базилика, розмарин».

Юрий Захаренко 3 года жизни посвятил работе в тепличных комплексах разных городов. В связи с пандемией молодой человек решил приехать в Мурманск, где и воплотил в жизнь свою идею – создал городскую ферму. За качество производимой продукции новоявленный бизнесмен ручается. В планах – начать выращивать ягоды и с увеличенным ассортиментом выходить на промышленные масштабы.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «В Мурманске есть такие предприниматели, причём очень важно, что они молодые, которые готовы начинать новое дело в этих непростых условиях. Конечно, это очень важно. В городе работают в сфере микро- и малого бизнеса 14 тысяч предприятий. Даже, если по одному работающему, то это 14 тысяч человек заняты делом, они получают зарплату. А понятно, что в каждом предприятии работает не один человек».

Финансовая поддержка должна помочь молодым предпринимателям реализовать идеи для развития своего бизнеса.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Очень здорово, когда ты приходишь в магазин, покупаешь что-то, и понимаешь, что это произведено здесь, на территории Мурманской области, на территории города-героя Мурманск. Или, например, кондитерская. Наверное, каждый из нас в то или иное время в кондитерскую приходит, особенно когда нужно побаловать своих родных и близких перед каким-то праздником. Поэтому проекты, которые мы сейчас награждаем, это однозначно востребованные проекты».

Глава администрации города захотел лично посетить производства победителей конкурса, чтобы оценить работу начинающих бизнесменов и качество их продукции и услуг.